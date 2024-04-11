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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لتكريمها عن حق عرب.. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد

سلوي عثمان
سلوي عثمان

حلت الفنانة القديرة سلوي عثمان ضيفة علي موقع صدي البلد في ندوة تم تكريمها فيها عن دورها في مسلسل “حق عرب”، الذي خاضت من خلاله الماراثون الرمضاني. 

كما تحدثت سلوي عثمان عن العديد من التفاصيل حول دورها في مسلسل حق عرب، وتعاونها مع الفنان أحمد العوضي، كما تحدثت عن مسلسل “نعمة الافوكاتو” والذي تكرر فيه التعاون مع المخرج محمد سامي، بعد ان حققا نجاحات سويا. 

وخلال الندوة كشفت سلوي عثمان عن تفاصيل ظهورها في مسلسلي كوبرا والمعلم كضيفة شرف . 

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مسلسل حق عرب يشارك في بطولته، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، دينا فؤاد ،  وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أما مسلسل نعمة الافوكاتو بطولة مى عمر،  أحمد زاهر، أروى جودة، سلوي عثمان، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

حق عرب أروى جودة إسماعيل فاروق أحمد العوضى احمد زاهر الفنان احمد العوضي الفنانة سلوى عثمان المخرج محمد سامي سامي مغاوري سلوي عثمان مسلسل نعمة الافوكاتو مسلسل حق عرب

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