لتكريمها عن حق عرب.. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد

حلت الفنانة القديرة سلوي عثمان ضيفة علي موقع صدي البلد في ندوة تم تكريمها فيها عن دورها في مسلسل “حق عرب”، الذي خاضت من خلاله الماراثون الرمضاني.

كما تحدثت سلوي عثمان عن العديد من التفاصيل حول دورها في مسلسل حق عرب، وتعاونها مع الفنان أحمد العوضي، كما تحدثت عن مسلسل “نعمة الافوكاتو” والذي تكرر فيه التعاون مع المخرج محمد سامي، بعد ان حققا نجاحات سويا.

وخلال الندوة كشفت سلوي عثمان عن تفاصيل ظهورها في مسلسلي كوبرا والمعلم كضيفة شرف .

مسلسل حق عرب يشارك في بطولته، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، دينا فؤاد ، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أما مسلسل نعمة الافوكاتو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوي عثمان، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.