عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هدى الأتربي تحتفل بنجاح العتاولة في «صدى البلد»

صدى البلد

احتفلت الفنانة هدى الأتربي بنجاح مسلسل العتاولة في موقع “صدى البلد”، وكشفت العديد من الكواليس والأسرار عن المسلسل وكيفية تحضيره، والتعاون مع أحمد السقا وباسم سمرة.

كما تحدثت عن مواصفات فتى أحلامها، والمواقف الطريفة التي تتعرض لها وهي تقود سيارتها، وسألناها هل تحب الطبخ أم لا؟ وفاجئتنا بردودها.

العتاولة الأفضل.. نتائج تصويت كأس إنرجي للدراما رمضان 2024

العتاولة الحلقة الأخيرة.. نهاية عيسى الوزان وجزء جديد رمضان 2025


 

شهدت أحداث الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل “العتاولة” الكثير من الأحداث المثيرة والتى تنتهى بها أسطورة عيسى الوزان بعد انتقام العتاولة منه.


وبدأت الحلقة بكشف عيسى الوزان خيانة عائشة له ووضع سم له فى الطعام ليبدأ فى معاقبتها ويحاول قتلها، إلا أنه لا يستطع بسبب حبه لها.

وقام عيسى الوزان بخطف شادية، شقيقة العتاولة، وانتقم منها بتأجير مجموعة من السيدات للاعتداء عليه، ويكتشف العتاولة موقف عيسى ويقومون بمطاردته بالسيارة.

وتبدأ المطاردة فى مشهد أكشن من مشاهد السقا التي عود جمهوره عليها خلال أعماله السابقة وتسبب فى انقلاب سيارة عيسى الوزان دون أن يكشفوا حقيقة وفاته.

وأعلن بعدها المخرج أحمد خالد موسى عن وجود جزء جديد من المسلسل رمضان 2025 لاستكمال نجاحه.

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع “تيك توك” وصلت إلى 515 مليون مشاهدة، بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل التي غناها أبطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" التى قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

الفنانة هدي الأتربي هدي الاتربي باسم سمرة دراما رمضان 2024 رمضان 2024 طارق لطفي كأس إنرجي للدراما كأس إنرجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

قرار مفاجئ من الكاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل

رئيس الإذاعة لـ صدى البلد: إيقاف الشيخ السلكاوي لمدة عام..وبحث منعه نهائيًا لتكرار الأخطاء

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

ترشيحاتنا

الأمن الفيدرالي الروسي: القوات الخاصة البريطانية تعمل في أوكرانيا

إنقاذ شاب من الغرق في حمام سباحة نادٍ شهير بأكتوبر

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

أول تعليق من روسيا على الهجوم الإيراني المتوقع ضد إسرائيل

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

الإذاعة المصرية تقرر وقف التعامل مع القارئ محمد السلكاوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعال المستمر علامة على مرض خطير

لتكريمها عن حق عرب.. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد

تقوى المناعة.. عصائر طبيعية لعلاج نزلات البرد بينها مشروب رمضاني

ملابس لافتة.. دينا الشربيني تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ