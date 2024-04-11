هدى الأتربي تحتفل بنجاح العتاولة في «صدى البلد»

احتفلت الفنانة هدى الأتربي بنجاح مسلسل العتاولة في موقع “صدى البلد”، وكشفت العديد من الكواليس والأسرار عن المسلسل وكيفية تحضيره، والتعاون مع أحمد السقا وباسم سمرة.

كما تحدثت عن مواصفات فتى أحلامها، والمواقف الطريفة التي تتعرض لها وهي تقود سيارتها، وسألناها هل تحب الطبخ أم لا؟ وفاجئتنا بردودها.





شهدت أحداث الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل “العتاولة” الكثير من الأحداث المثيرة والتى تنتهى بها أسطورة عيسى الوزان بعد انتقام العتاولة منه.



وبدأت الحلقة بكشف عيسى الوزان خيانة عائشة له ووضع سم له فى الطعام ليبدأ فى معاقبتها ويحاول قتلها، إلا أنه لا يستطع بسبب حبه لها.

وقام عيسى الوزان بخطف شادية، شقيقة العتاولة، وانتقم منها بتأجير مجموعة من السيدات للاعتداء عليه، ويكتشف العتاولة موقف عيسى ويقومون بمطاردته بالسيارة.

وتبدأ المطاردة فى مشهد أكشن من مشاهد السقا التي عود جمهوره عليها خلال أعماله السابقة وتسبب فى انقلاب سيارة عيسى الوزان دون أن يكشفوا حقيقة وفاته.

وأعلن بعدها المخرج أحمد خالد موسى عن وجود جزء جديد من المسلسل رمضان 2025 لاستكمال نجاحه.

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع “تيك توك” وصلت إلى 515 مليون مشاهدة، بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل التي غناها أبطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" التى قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.