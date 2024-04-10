العتاولة الأفضل.. نتائج تصويت كأس إنرجي للدراما رمضان 2024

أعلن راديو إنرجي 92.1، نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية التي أذيعت في موسم رمضان 2024، حيث تنافست تلك الأعمال من خلال برنامج «كأس إنرجي للدراما»، في موسمه الثامن الذي يقدمه محمد طارق أضا.

وأعلن الراديو أن تصويت الجمهور وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن.

وحاز مسلسل العتاولة على لقب أفضل مسلسل درامي طويل، بينما أفضل مسلسل درامي قصير في النصف الأول من رمضان مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بينما أفضل مسلسل درامي قصير في النصف الأول من رمضان مسار جباري، وأفضل مسلسل درامي قصير في النصف الثاني من رمضان كوبرا، وأفضل مسلسل كوميدي قصير في النصف الأول من رمضان أشغال شقة، وأفضل مسلسل كوميدي قصير في النصف الثاني من رمضان خالد نور وولده نور خالد.

وفاز بأفضل مسلسل خارج رمضان مسلسل حالة خاصة، وجائزة أفضل ممثل ذهبت للفنان أحمد السقا عن دوره في العتاولة، وأفضل ممثلة مي عمر عن مسلسل نعمة الأفوكاتو، وسلمى أبوضيف لدورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.

وذهبت جائزة أفضل ممثل كوميدي للفنان هشام ماجد عن دوره في أشغال شقة، والفنان شريف سلامة عن دوره في مسلسل كامل العدد+1، وأفضل ممثلة كوميدية أسماء جلال عن دورها في مسلسل أشغال شقة، وأفضل ممثل مساعد أحمد عبدالوهاب عن دوره في أشغال شقة والحشاشين، و أحمدفهيم عن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وأفضل ممثلة مساعدة هدى الإتربي عن مسلسل العتاولة، وأفضل ممثلة مساعدة كوميدية آية سماحة عن مسلسل خالد نور وولده نور خالد، وأفضل ممثل مساعد كوميدي مصطفى غريب مسلسل عن مسلسل أشغال شقة والكبير أوي 8، أفضل ممثل صاعد أحمد غزي عن مسلسل الحشاشين، وأفضل ممثل صاعد أمير عبدالواحد عن مسلسل العتاولة، وأفضل ممثلة صاعدة مريم الجندي عن مسلسل العتاولة.

وأفضل ممثل صاعد كوميدي حمزة دياب عن مسلسل كامل العدد+1، وأفضل ممثلة صاعدة كوميدية جيسيكا حسام عن مسلسل كامل العدد+1، وأفضل ممثل طفل تيم إسماعيل عن مسلسل خالد نور وولده نور خالد، وأفضل مخرج محمد سامي عن مسلسل نعمة الأفوكاتو، وأفضل مخرج أحمد خالد موسى عن مسلسل العتاولة.

وذهب تصويت الجمهور لأفضل سيناريو لكلاً من رنا أبوالريش ويسر طاهر عن مسلسل كامل العدد+1، وجاءت افضل أغنية تتر لعمل درامي من نصيب تتر مسلسل مسار إجباري لطارق الشيخ، وأغنية تتر مسلسل كامل العدد+1 للفنان مصطفى حجاج.

وجاءت جوائز لجنة التحكيم على النحو التالي:

أفضل مسلسل درامي طويل الحشاشين، أفضل مسلسل درامي قصير صلة رحم، بينما امتنعت لجنة التحكيم عن اختيار الأفضل في قائمة أفضل مسلسل كوميدي طويل.

و نال مسلسل "كامل العدد+1"، على جائزة لجنة التحكيم لأفضل مسلسل كوميدي قصير، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لأفضل ممثل للفنان إياد نصار عن دوره في مسلسل صلة رحم، وذهبت جائزة أفضل ممثل كوميدي للفنان شيكو عن دوره في مسلسل خالد نور وولده نور خالد، وذهبت جائزة افضل ممثلة للفنانة سلمى أبو ضيف عن دورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.