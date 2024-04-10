عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العتاولة الأفضل.. نتائج تصويت كأس إنرجي للدراما رمضان 2024

العتاولة
العتاولة

أعلن راديو إنرجي 92.1، نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية التي أذيعت في موسم رمضان 2024، حيث تنافست تلك الأعمال من خلال برنامج «كأس إنرجي للدراما»، في موسمه الثامن الذي يقدمه محمد طارق أضا.

وأعلن الراديو أن تصويت الجمهور وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن.

وحاز مسلسل العتاولة على لقب أفضل مسلسل درامي طويل، بينما أفضل مسلسل درامي قصير في النصف الأول من رمضان مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بينما أفضل مسلسل درامي قصير في النصف الأول من رمضان مسار جباري، وأفضل مسلسل درامي قصير في النصف الثاني من رمضان كوبرا، وأفضل مسلسل كوميدي قصير في النصف الأول من رمضان أشغال شقة، وأفضل مسلسل كوميدي قصير في النصف الثاني من رمضان خالد نور وولده نور خالد.

 

 

وفاز بأفضل مسلسل خارج رمضان مسلسل حالة خاصة، وجائزة أفضل ممثل ذهبت للفنان أحمد السقا عن دوره في العتاولة، وأفضل ممثلة مي عمر عن مسلسل نعمة الأفوكاتو، وسلمى أبوضيف لدورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.

وذهبت جائزة أفضل ممثل كوميدي للفنان هشام ماجد عن دوره في أشغال شقة، والفنان شريف سلامة عن دوره في مسلسل كامل العدد+1، وأفضل ممثلة كوميدية أسماء جلال عن دورها في مسلسل أشغال شقة، وأفضل ممثل مساعد أحمد عبدالوهاب عن دوره في أشغال شقة والحشاشين، و أحمدفهيم عن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وأفضل ممثلة مساعدة هدى الإتربي عن مسلسل العتاولة، وأفضل ممثلة مساعدة كوميدية آية سماحة عن مسلسل خالد نور وولده نور خالد، وأفضل ممثل مساعد كوميدي مصطفى غريب مسلسل عن مسلسل أشغال شقة والكبير أوي 8، أفضل ممثل صاعد أحمد غزي عن مسلسل الحشاشين، وأفضل ممثل صاعد أمير عبدالواحد عن مسلسل العتاولة، وأفضل ممثلة صاعدة مريم الجندي عن مسلسل العتاولة.

وأفضل ممثل صاعد كوميدي حمزة دياب عن مسلسل كامل العدد+1، وأفضل ممثلة صاعدة كوميدية جيسيكا حسام عن مسلسل كامل العدد+1، وأفضل ممثل طفل تيم إسماعيل عن مسلسل خالد نور وولده نور خالد، وأفضل مخرج محمد سامي عن مسلسل نعمة الأفوكاتو، وأفضل مخرج أحمد خالد موسى عن مسلسل العتاولة.

وذهب تصويت الجمهور لأفضل سيناريو لكلاً من رنا أبوالريش ويسر طاهر عن مسلسل كامل العدد+1، وجاءت افضل أغنية تتر لعمل درامي من نصيب تتر مسلسل مسار إجباري لطارق الشيخ، وأغنية تتر مسلسل كامل العدد+1 للفنان مصطفى حجاج.

وجاءت جوائز لجنة التحكيم على النحو التالي:

أفضل مسلسل درامي طويل الحشاشين، أفضل مسلسل درامي قصير صلة رحم، بينما امتنعت لجنة التحكيم عن اختيار الأفضل في قائمة أفضل مسلسل كوميدي طويل.

و نال مسلسل "كامل العدد+1"، على جائزة لجنة التحكيم لأفضل مسلسل كوميدي قصير، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لأفضل ممثل للفنان إياد نصار عن دوره في مسلسل صلة رحم، وذهبت جائزة أفضل ممثل كوميدي للفنان شيكو عن دوره في مسلسل خالد نور وولده نور خالد، وذهبت جائزة افضل ممثلة للفنانة سلمى أبو ضيف عن دورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.

إنرجي أشغال شقة أعلى نسبة مشاهدة الأعمال الدرامية الحشاشين الفنان محمد صبحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

مصدر مصري مسئول ينفي وجود مقترح أمريكي لقيام مصر بتفتيش النازحين إلى شمال غزة

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

بيان عاجل لحكومة حماس بشأن جرائم الاحتلال في أول أيام عيد الفطر

مهددان بالحبس.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

موضوعات متعلقة

كوبرا الحلقة الأخيرة.. حربي ببدلة الإعدام الحمراء

الحشاشين الحلقة الأخيرة.. وفاة حسن الصباح وشيري عادل ابنة مولانا

مفاجآت.. تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا

مصير حسن الصباح.. تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين

قبل عرض الحلقة الأخيرة.. فركش تصوير مسلسل صيد العقارب

كوبرا الحلقة 14 .. عودة محمد إمام لمصر ويخطف إيناس من المستشفى

كوبرا الحلقة 13.. القبض على محمد إمام في لبنان وصدمته بخبر رحيل والدته

الحشاشين الحلقة 29.. حسن الصباح سجين برزة في قلعة آل موت

ترشيحاتنا

أول أيام عيد الفطر.. كامل الوزير يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات

هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء أيام رمضان

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع لـ 33482 شهيدا

لانشات إنقاذ وشرطة نسائية.. خطة أمن الجيزة لتأمين احتفالات عيد الفطر

حماس ترفض المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة وتعرض البديل

السفارة الروسية في القاهرة تهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تناول الكعك والفسيخ| 3 مشروبات صحية تساعد على الهضم

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

مصطفى شعبان مثقف.. هاجر أحمد تعلق على دورها في المعلم

من القاهرة لسيناء.. المواطنون يحتفلون بعيد الفطر في كل شوارع مصر.. صور

فيديو

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ