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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة خارج أوروبا.. مصر تستضيف المؤتمر السنوي السابع لأمراض الكلى

د محمد صلاح الدين زكي عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية ورئيس اللجنة العلمية
د محمد صلاح الدين زكي عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية ورئيس اللجنة العلمية
عبدالصمد ماهر

تستضيف مصر للمرة الأولى المؤتمر السنوي السابع لجمعية البحر المتوسط لأمراض الكلى، والذي يُعقد لأول مرة خارج القارة الأوروبية منذ تأسيس الجمعية، التي تضم في عضويتها الدول المطلة على البحر المتوسط في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا.

ويُعقد المؤتمر بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى والجمعية الأوروبية لأمراض الكلى (ERA)، بما يعكس عمق التعاون العلمي والمؤسسي بين مصر والمؤسسات الأوروبية الرائدة في مجال أمراض وزراعة الكلى، ويفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وتطوير الممارسات الطبية والبحثية في هذا التخصص.

وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث تأكيدًا لدورها المحوري في تطوير خدمات أمراض وزراعة الكلى، ومكانتها العلمية المتميزة في منطقة البحر المتوسط. كما تتزامن مع انتقال رئاسة الجمعية من الأستاذ الدكتور سانيان راكي إلى الأستاذة الدكتورة دينا عبد اللطيف، أستشاري أمراض الكلى بجامعة القاهرة، والرئيس المنتخب للجمعية، والتي تم انتخابها خلال المؤتمر السنوي السابق الذي عُقد في كرواتيا.

ويكتسب المؤتمر أهمية علمية ودولية خاصة من خلال مشاركة نحو 30 خبيرًا دوليًا من كبار المتخصصين في أمراض وزراعة الكلى، يمثلون نخبة من المؤسسات والجامعات الطبية المرموقة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك مايو كلينيك، إلى جانب خبراء وأساتذة من الدول العربية والأفريقية.

زراعة الكلى والأعضاء

ويتقدم هذه النخبة الأستاذ الدكتور مهمت هابيرال، أحد رواد زراعة الكلى والأعضاء عالميًا ومؤسس جمعية الشرق الأوسط لزراعة الأعضاء، والأستاذة الدكتورة روزي تورا، رئيسة الجمعية الأوروبية لأمراض الكلى (ERA)، فضلًا عن عدد من القامات العلمية البارزة والخبراء الدوليين في هذا التخصص.

وتترأس المؤتمر الأستاذة الدكتورة دينا عبد اللطيف، الرئيس المنتخب لجمعية البحر المتوسط لأمراض الكلى، بينما يتولى الأستاذ الدكتور محمد صلاح الدين زكي، أستاذ أمراض الكلى وعميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، رئاسة البرنامج العلمي للمؤتمر، بمشاركة نخبة من أساتذة أمراض وزراعة الكلى من مختلف الجامعات والمراكز والمؤسسات الطبية المصرية المرموقة.

ويناقش البرنامج العلمي للمؤتمر أحدث المستجدات والتطورات في مجال أمراض وزراعة الكلى، والتحديات الصحية والعلمية المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وسبل مواجهتها من خلال تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، وتوظيف التقنيات الحديثة والابتكارات الطبية، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الوقاية من أمراض الكلى وتشخيصها وعلاجها، وتطوير برامج زراعة الكلى وتحسين نتائجها.

كما يتضمن المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية المتخصصة، التي تستهدف الأطباء الشبان وشباب أطباء أمراض وزراعة الكلى، بهدف تنمية مهاراتهم العلمية والعملية، وإطلاعهم على أحدث المستجدات والتقنيات في مجالات تشخيص وعلاج أمراض الكلى وزراعتها، وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل المباشر مع نخبة من الخبراء والأساتذة الدوليين، بما يسهم في نقل الخبرات وبناء جيل جديد من الكوادر الطبية المؤهلة والقادرة على مواكبة التطور المتسارع في هذا التخصص.

ويمثل انعقاد هذا المؤتمر في مصر فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين دول حوض البحر المتوسط، وفتح آفاق جديدة للشراكات العلمية والبحثية والتدريبية بين المؤسسات الطبية والعلمية في أوروبا وآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لملايين المرضى في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويؤكد الدور الريادي لمصر في دعم وتطوير منظومة أمراض وزراعة الكلى على المستويين الإقليمي والدولي

أوروبا البحر المتوسط الكلى الدول العربية خريطة الطب ERA كرواتيا

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