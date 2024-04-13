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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جودر و العتاولة الأبرز .. مسلسلات تستعد لتقديم جزء ثان

جودر
جودر

بعد النجاج الكبير الذى حققته بعض الاعمال الرمضانية خلال شهر رمضان الماضي ، إعلن عدد من صناع تلك الاعمال تقديم جزء ثاني من خلال الفترة القادمة ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الاعمال .

 

مسلسل العتاولة : 

 

واحد من الأعمال الرمضانية التى تم الإعلان عن تقديم جزء ثان منها هلال شهر رمضان القادم ، وذلك بعد النجاح الذى ححقه العمل .

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

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مسلسل جودر : 

 

كما سيعرض جزء ثان من مسلسل “ جودر ” ، وحتي الأن لم يتم الأستقرار إذا كا ن العمل سعرض خلال شهر رمضان أم قبل ذلك . 

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

 

مسلسل أشغال شقة : 

 

كما نجح مسلسل أشغال شقة فى خطف الانظار اليه هذا العام، لذا فقد قرر القائمين عليه تقديم موسم جديد من العمل .

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

احمد السقا الأعمال الرمضانية أحمد خالد موسى باسم سمرة طارق لطفي مصطفى شعبان مسلسل جودر مسلسل العتاولة مصطفى أبو سريع

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