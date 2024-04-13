محمد رمضان يحيي حفلا كامل العدد في دبي.. صور

أحيا النجم محمد رمضان حفلا بدبي على مسرح ميديا سيتي رفع شعار كامل العدد وخطف الأضواء بصحبة الدي جي اصيل.

قدم رمضان في الحفل أداء موسيقيا استثنائيا بحضوره الساحر وأغانيه الرائجة، وقضى مع الجمهور ليلة مليئة بالموسيقى والإثارة.

الحفل نظمه منيرة العبد لله وقدمه الإعلامي محمد العويسي ، وديجيتال ماركتينج معتز صالح، ووصف الجمهور بأنه ليلة لا تُنسى مليئة بأغاني رمضان وعروض الرقص ومجموعات الموسيقى المميزة من قبل الدي جي الشهير أصيل، المعروف بأدائه وأسلوبه الموسيقي المبتكر.

أسر محمد رمضان الجماهير حول العالم بمزيجه الفريد من الموسيقى البوب والهيب هوب والموسيقى المصرية التقليدية. موهبته المتعددة، بالإضافة إلى طاقته التي ضمنت تجربةمميزة لمحبيه من جميع الأعمار.