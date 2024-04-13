طارق الشناوي: شقو يستحق العيدية.. الجمهور يحب الضحكة والأكشن

كشف الناقد الكبير طارق الشناوي عن رأيه فى فيلم “ شقو ” ، والذي يتم عرضه حالياً فى دور العرض السينمائية ، ضمن موسم عيد الفطر المبارك .

وقال طارق الشناوي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : فيلم شقو تصدر شباك التذاكر المصري ضمن موسم عيد الفطر المبارك ، وذلك لأنه فيلم على موجه جمهور العيد ، ويستحق القسط الأكبر من العيدية .

واستكمل طارق الشناوي حديثه قائلًا : فيلم شقو فيه الضحكة والأكشن ، وهما خطان متوازيان داخل العمل ، وجمهور العيد يحتاج الي ذلك حين يختار عمل ليقوم بمشاهده فى السينمات ، ومخرج العمل نجح فى تقديم مشاهد أكشن مضفرة بخف ظل .

الناقد طارق الشناوي

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن اكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.