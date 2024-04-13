هند صبري: كان نفسي أبقى وزيرة خارجية.. كنت دحيحة فى المدرسة

حلت الفنانة هند صبري ضيفة على أولي حلقات برنامج “ حوارات عباس ” والتى يقوم بتقديمها الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن على المنصات الالكترونية .

وكشفت هند صبري خلال اللقاء انها لم تكن تفكر فى الدخول الي المجال الفني ، بل كانت تتمني ان تدخل السلك الدبلومسي .

وتابعت هند صبري حديثها قائلة :كنت أرغب فى دخول عالم العلاقات الدولية حتى أصبح وزيرة خارجية .

وإضافت هند صبري حديثها قائلة : كان نفسي أبقى وزيرة خارجية، أو سفيرة أو دبلوماسية، لأني بحب العلاقات الدولية، وعمري ما كان عندي حس فني وأبص في المراية وأمثل، بالعكس كنت دحيحة جدا وبحب المدرسة وكانت الأولى على الفصل والتفوق الدراسي كان بالنسبة لي مهم جدا.

من ناحية أخرى تستعد الفنانة هند صبري لعرض الموسم الثاني من مسلسلها “البحث عن عُلا” عبر منصة نتفلكيس.

ومسلسل البحث عن عُلا، من بطولة هند صبري التي تؤدي دور"عُلا" كما ينضم ظافر العابدين للموسم الجديد.

المسلسل من بطولة "سوسن بدر" و"هاني عادل" و"ندى موسى" و"محمود الليثي" و"آيسل رمزي" و"عمر شريف" و"ياسمينا العبد" و"طارق الإبياري"، المعروف بلعبه دور شقيق "علا" في مسلسل "عايزة أتجوز".

تجد "علا" نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعد ما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد. المسلسل من إخراج "هادي الباجوري"، وتوّلت "هند صبري" و"أمين المصري" الإنتاج التنفيذي، ومن المقرر بدء عرضه على نتفليكس في وقت لاحق من العام الحالي.