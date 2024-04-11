أخبار الفن.. سلوي عثمان تكشف سر موافقتها على المعلم.. شقو يتصدر شباك التذاكر المصري

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..



تستعد المنصات الإلكترونية لطرح عدد من المسلسلات الدرامية خلال الفترة القادمة ، حيث من المقرر أن يبدأ الموسم الصيفي عليها قبل الشاشات التليفزيونية، وفي السطور التالية نرصد ابرز تلك الأعمال

حلت الفنانة القديرة سلوي عثمان ضيفة علي موقع صدي البلد في ندوة لتكريمها عن اعمالها خلال شهر رمضان الكريم .

وكشفت الفنانة القديرة سلوي عثمان في تصريحات لصدى البلد انها وافقت علي المشاركة كضيف شرف ضمن احداث مسلسل المعلم، بسبب وجود الفنان مصطفي شعبان كبطل للعمل.



استقبلت دور العرض السينمائية بالمملكة العربية السعودية فيلمين مصريين للعرض ضمن موسم عيد الفطر المبارك .

الفيلم الاول هو “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.





نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة فيديو عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير يوتيوب، كشفت فيه عن وضعها وشما علي ظهر.

وكشفت شام الذهبي عن وضعها وشمًا علي ظهرها باسم والدتها الفنانة أصالة.



تتنافس 4 أعمال سينمائية خلال موسم عيد الفطر السينمائي وهم شقو من بطولة عمرو يوسف ، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد ، وفيلم علي ماشي من بطولة علي ربيع ، واسود ملون من بطولة بيومي فواد .

وفي السطور التالية نرصد تفاصيل إيرادات تلك الاعمال ليلة أمس