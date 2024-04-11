أبرزها البيت بيتي 2 .. الموسم الصيفي الدرامي ينطلق من المنصات

تستعد المنصات الإلكترونية لطرح عدد من المسلسلات الدرامية خلال الفترة القادمة ، حيث من المقرر أن يبدأ الموسم الصيفي عليها قبل الشاشات التليفزيونية، وفي السطور التالية نرصد ابرز تلك الأعمال .

البيت بيتي 2 :

أول الأعمال المقرر عرضها هو مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني ، حيث أعلنت منصة شاهد طرح العمل يوم 25 يناير .

“البيت بيتي” تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبدالعزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

وتصدّر الجزء الاول من مسلسل «البيت بيتي» التريند طوال فترة عرضه، وشارك في بطولته الفنانون كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

دواعي السفر :

ثاني الأعمال المقرر عرضها هو مسلسل دواعي السفر ، وذلك عبر منصة watch it .

العمل من إنتاج بيتر ميمي ومن تأليف محمد ناير ، ويشارك فى بطولته كل من أمير عيد وكامل الباشا ونادين وأيمن الشيوي .

انترفيو :

كما أعلنت المنصة ذاتها عرض مسلسل انترفيو ، ويتناول الأزمات النفسية التي تعطل الشباب عن الارتباط، في إطار رومانسي اجتماعي.



‎مسلسل إنترفيو إنتاج شركة انترو ميديا، إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف أمينة مصطفى، و مدير تصوير أحمد جبر، مونتاج محمد السعدني، موسيقى تصويرية محمد مدحت، والعمل من بطولة رنا رئيس وخالد شباط .