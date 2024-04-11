طرح فيلمي فاصل من اللحظات اللذيذة وع الماشي بالسينما السعودية

استقبلت دور العرض السينمائية بالمملكة العربية السعودية فيلمين مصريين للعرض ضمن موسم عيد الفطر المبارك .

الفيلم الاول هو “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

كما يعرض فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الفيلم تدورة فكرة فى إطار من الفانتازيا حول شخص يجد نفسه دخل عالم افتراضى كان يحلم به لتحسين حالتة المادية ويبدأ الصراع بين شخصيته الحقيقة وشخصيته داخل هذا العالم الافتراضي.

العمل يشارك في بطولته عدد من الفنانين ابرزهم هشام ماجد وهنا الزاهد وبيومي فواد ومحمد ثروت.