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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطل بدون سابق إنذار.. سليم يونس يكشف حقيقة حلاقة شعره

سليم يونس
سليم يونس

نشر الطفل سليم يونس بطل مسلسل بدون سبق إنذار، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام ، فيديو كشف حقيقه حلاقة شعره أثناء تصوير المسلسل. 

 

وقال سليم يونس :  الناس اللى بتقول اني حلقت شعری  بجد دی اشعات و انا محلقتوش
و عایز اشکر استاذ على شطارته الى خلت الناس تفتكر special effect مسعد اني حلقت شعری. 


 

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المسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.


بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص لـ بسمة .

 

بدون سابق انذار إيرادات أفلام العيد خالد صالح دون سابق أنذار عائشة بن احمد هاني خليفة

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