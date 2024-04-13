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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طارق الشناوي:أمينة خليل حققت قفزة نوعية فى شقو..ويسرا شاركت بقانون السينما الحالي l خاص

شقو
شقو

أشاد الناقد الكبير طارق الشناوي بدور الفنانة أمنية خليل ضمن أحداث فيلم “ شقو ” ، والذى يعرض ضمن موسم عيد الفطر المبارك . 

وقال الناقد الكبير طارق الشناوي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أكثر الفنانات اللاتي حققن نجاحا كبيرا فى فيلم شقو ، هي أمينة خليل ، وأري أنها حققت انتصارا فنيا  كبيرا بالنسبة لها فى هذا العمل . 

واستكمل طارق الشناوي حديثه قائلاً : أمينة خليل فى هذا العمل حققت قفزة نوعية من خلال الدور الذى قدمته .

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وأضاف طارق الشناوي : يحسب للفنانة يسرا أنها لم ترهن مشاركتها فى العمل بدور مساحته كبيرة ، فقد قررت أن تشارك بقانون السينما الحالي ، وقدمت الدور بشكل جيد .

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن اكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج احمد السبكي وإخراج كريم السبكي.

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