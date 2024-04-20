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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طارق الشناوي لـ صدي البلد: فيلم عالماشي لن يحقق نجاحا جماهيريا

علي ربيع
علي ربيع

كشف الناقد الكبير طارق الشناوي عن رأيه فى فيلم “ عالماشي " ، والذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع ، ويعرض ضمن موسم عيد الفطر المبارك .

وقال الناقد طارق الشناوي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : علي ربيع مازال لم يتم  تعميده كنجم كوميدي جماهيري ، علي الرغم من ان الساحة  الفنية أصبحت مفتوحة ولم يصبح هناك اي منافس فى الوقت . 

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وتابع الناقد الكبير طارق الشناوي حدثيه قائلًا : فيلم “ عالماشي ” أعتقد بعد مشاهدته انه لن يحقق النجاح الجماهيري الطاغي الذى يؤهل علي ربيع  ليكون نجم شباك .

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تاليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر، وتم طرح الفيلم في عيد الفطر 2024.

 

علي ربيع عالماشى فيلم عالماشى طارق الشناوى الناقد طارق الشناوى

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