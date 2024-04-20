فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

يحتفل اليوم السبت 20 أبريل، الفنان رامز جلال، بعيد ميلاده، حيث ولد بمثل هذا اليوم عام 1973.

التحق رامز جلال، بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بسبب حبه لفن التمثيل الذي عاش بداخله منذ صغره بسبب ذهابه المتكرر مع والده (المخرج الراحل جلال توفيق) إلى المسرح أثناء البروفات، وتخرج من المعهد عام 1995، وبعدها التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية في سلاح المشاة.

أول عمل قام به رامز جلال، خلال دراسته بالمعهد كان مسرحية «جوز ولوز» للفنانين: (أحمد بدير وعايدة رياض وسعاد نصر وحسن حسني)، وبعدها مسرحية «فيما يبدو سرقوا عبده» للفنان أحمد آدم، والفنان صلاح عبد الله.

وبعد تخرجه، وتحديدا في عام 1996، كانت النقلة الفنية للفنان رامز جلال، حيث شارك في مسلسل «حياة الجوهري» مع الفنانة يسرا والفنان مصطفى فهمي ومن إخراج وائل عبد الله، وبدأ من خلاله يلمع ويكون قاعدة جماهيرية.

وكان فيلم «55 إسعاف» للمخرج مجدي الهواري، هو الإنطلاقة السينمائية للفنان رامز جلال عام 2001، وبعده بعامين لفت الأنظار إليه من خلال فيلم «ميدو مشاكل» للفنان أحمد حلمي وشيرين عبد الوهاب.

تميز رامز جلال فى برامج المقالب ، وقد قدمها على الشاشة لمدة وصلت الى 14 عامًا ، حيث أصبح طقس من طقوس شهر رمضان .

رامز جلال معروف وسط أصدقائه من قبل أحترافه تقديم برامج المقالب ، بهذا الأمر ، وقد صرحت الفنانة مني زكي فى أحدي الحوارات التليفزيونية انه تسبب فى أحتراق جزء من فستان زفافها بعد ان قام باشعال العاب نارية “ صواريخ ” فى فرحها على الفنان أحمد حلمي ليقع جزء منه على فستان الزفاف ويتسبب فى حرقه جزء منه .