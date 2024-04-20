عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

رامز جلال
رامز جلال

يحتفل اليوم السبت 20 أبريل، الفنان رامز جلال، بعيد ميلاده، حيث ولد بمثل هذا اليوم عام 1973. 

التحق رامز جلال، بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بسبب حبه لفن التمثيل الذي عاش بداخله منذ صغره بسبب ذهابه المتكرر مع والده (المخرج الراحل جلال توفيق) إلى المسرح أثناء البروفات، وتخرج من المعهد عام 1995، وبعدها التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية في سلاح المشاة.

أول عمل قام به رامز جلال، خلال دراسته بالمعهد كان مسرحية «جوز ولوز» للفنانين: (أحمد بدير وعايدة رياض وسعاد نصر وحسن حسني)، وبعدها مسرحية «فيما يبدو سرقوا عبده» للفنان أحمد آدم، والفنان صلاح عبد الله. 

رد فعل آمال ماهر على لقب صوت مصر من جمهور حفل التجمع الخامس

متعب وإبراهيم حسن الابرز .. وزير الشباب والنجوم فى حفل زفاف نجل محمد فؤاد

وبعد تخرجه، وتحديدا في عام 1996، كانت النقلة الفنية للفنان رامز جلال، حيث شارك في مسلسل «حياة الجوهري» مع الفنانة يسرا والفنان مصطفى فهمي ومن إخراج وائل عبد الله، وبدأ من خلاله يلمع ويكون قاعدة جماهيرية.

وكان فيلم «55 إسعاف» للمخرج مجدي الهواري، هو الإنطلاقة السينمائية للفنان رامز جلال عام 2001، وبعده بعامين لفت الأنظار إليه من خلال فيلم «ميدو مشاكل» للفنان أحمد حلمي وشيرين عبد الوهاب. 

تميز رامز جلال فى برامج المقالب ، وقد قدمها على الشاشة لمدة وصلت الى 14 عامًا ، حيث أصبح طقس من طقوس شهر رمضان . 

رامز جلال معروف وسط أصدقائه من قبل أحترافه تقديم برامج المقالب ، بهذا الأمر ، وقد صرحت الفنانة مني زكي فى أحدي الحوارات التليفزيونية انه تسبب فى أحتراق جزء من فستان زفافها بعد ان قام باشعال العاب نارية “ صواريخ ” فى فرحها على الفنان أحمد حلمي ليقع جزء منه على فستان الزفاف ويتسبب فى حرقه جزء منه .

رامز جلال الفنان رامز جلال الفنانة منى زكي الفنان مصطفي فهمي المعهد العالي للفنون المسرحية شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع

أول رد رسمي من الحكومة على موعد التعديل الوزاري

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

على جهاز تنفس| تطور مثير في حالة لاعب المقاولون بعد ابتلاع لسانه ..خاص

ترشيحاتنا

تحذير للنساء .. هذه أعراض ما قبل انقطاع الطمث

عمر مرموش يقترب من كسر رقم محمد زيدان خلال موسم واحد.. ما القصة؟

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية غرب رفح إلى 9 فلسطينيين بينهم 6 أطفال

دار الإفتاء: التجار الذين يحتكرون السلع آثمون شرعًا

إياد نصار: نهاية مسلسل «صلة رحم» كانت بداية مشكلة جديدة.. فيديو

التواصل الجيد والأستماع .. 10 نصائح لزرع الحب بين الأبناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التواصل الجيد والأستماع .. 10 نصائح لزرع الحب بين الأبناء

أسباب غير متوقعة لـ هشاشة العظام .. أبرزها تناول هذا المشروب

بعد انخفاض الأسعار.. أرخص سيارة هيونداي في مصر

سباق السفن الطويلة.. انطلاق أضخم تحدي بحري

فيديو

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

مصير أحمد رفعت يهدد لؤي وائل لاعب المقاولون

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ