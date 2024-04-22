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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

صلاح السعدني
صلاح السعدني

كشف الإعلامي محمود سعد في مقطع نشره عبر قناته الرسمية علي موقع يوتيوب عن تفاصيل اخر زيارة قام بها للفنان الراحل صلاح السعدني . 

وقال الإعلامي محمود سعد : اخر زيارة قمت بها للفنان صلاح السعدني كانت منذ مايقرب من 3 او اربع سنوات ، ورافقني في هذة الزيارة الفنان نبيل الحلفاوي . 

وتابع محمود سعد : في هذة الزيارة كان صلاح السعدني حاضرًا ، ولكن لم يكن في قوته المعتادة ، فلم يكن علي مايرام  . 

واضاف محمود سعد : دائمًا ما كنت ازور الفنان صلاح السعدني في منزله بمنطقة المهندسين ، وقد كان يحرص مشاهدة الافلام .

 

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صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر "محمود السعدني".

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها "الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء". تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها "أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة"

 

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