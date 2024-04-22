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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيرادات السينما أمس.. "شقو" يقترب من المليون و "أسود ملون" يحقق 28 ألف جنيه

شقو
شقو

تتنافس 4 أعمال سينمائية خلال موسم عيد الفطر السينمائي وهم شقو من بطولة عمرو يوسف ، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد ، وفيلم علي ماشي من بطولة علي ربيع ، وأسود ملون من بطولة بيومي فواد . 

وفي السطور التالية نرصد تفاصيل إيرادات تلك الاعمال ليلة أمس  . 

 

شقو : 

 

جاء فى المركز الأول فيلم شقو والذى حقق إيرادات بلغت 966,740  جنيه

 

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن اكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

 

فاصل من اللحظات اللذيذة

أما فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة جاء فى المركز الثانى حيث حقق إيرادات إيرادات بلغت قيمتها 677,893 جنيه.

وعلق هشام ماجد على الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى".

وقال هشام ماجد فى برنامج et بالعربى : بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم.  

طرح فيلم شقو بالسينمات السعودية .. الخميس

طارق الشناوي: هشام ماجد أكمل انتصاره الرمضاني بفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

عالماشى

وتذيل القائمة فيلم عالماشى والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها151,352 جنيها.  

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري

أسود ملون : 

 

وجاء في المركز الأخير فيلم أسود ملون ، والذي حقق 28,639 جنيها

 

" فيلم رومانسي لايت كوميدي، ومن إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

 

 

 

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة فيلم عالماشى فيلم شقو فاصل من اللحظات اللذيذة عمرو يوسف كريم السبكي طارق الشناوى دينا الشربيني هشام ماجد هنا الزاهد

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