طرح فيلم شقو بالسينمات السعودية .. الخميس

تستقبل دور العرض السينمائية السعودية ، الخميس القادم ، فيلم شقو ، من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ، وذلك بعد طرحه في السينمات السعودية باسبوعين .

فيلم شقو تمكن من تصدر شباك التذاكر المصري خلال منذ طرحه في دور العرض المصرية ، متفوقًا علي فيلمي “ فاصل من اللحظات اللذيذة ” و “ عالماشي ” .

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن اكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

وكانت قد إعلنت يسرا عن وجود جزء ثاني من فيلم “ شقو ” ، علي ان يتم تصويره وطرحه خلال الفترة القادمة .