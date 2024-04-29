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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

معاشات شهر مايو
معاشات شهر مايو

أيام قليلة تفصلنا عن صرف معاشات شهر مايو 2024، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة بنسبة 15%.

زيادة المعاشات 15% جاءت ضمن حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية، لدعم الأكثر احتياجا والمواطنين، لتخطي الظروف الراهنة.

رغم زيادة المعاشات بداية من مايو، إلا أن هناك فئات لن تستفيد من هذه الزيادات، وفقا لقانون المعاشات والتأمينات الجديد.

وقف صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

حيث يتفاجأ بعض المواطنين عند الذهاب لصرف معاشاتهم بالزيادة الجديدة، بوقف معاشاتهم، دون معرفة السبب رغم وضوح الأمر في قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

حالات وقف المعاشات في القانون الجديد

ووضع قانون التأمينات والمعاشات حالتين لوقف معاشات المواطنين، وهم :

1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

حالات استحقاق المعاش

وتطبق زيادة المعاشات على المستحقين للمعاش، والذين حددهم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث يستحق المعاش حال بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، أو ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط، مع ثبوت عجز المؤمن عليه او وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعوبض الدفعة الواحدة.

وفي حال توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي المعاش، ولهم أيضًا حق الحصول على زيادة المعاشات المقررة، وهم الأرملة والأرمل والابن والبنت والوالدان والإخوة والأخوات.

صرف معاشات شهر مايو 2024

وفرت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن «صرف معاشات شهر مايو 2024»، باتباع التالي:

كيفية الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هــنـــــا.
الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.
إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.
اضغط على عرض التفاصيل.

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لـ موعد صرف شهرمايوما 2024، من خلال جميع منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.

أصحاب المعاشات

يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر مايو 2024  من خلال منافذ الصرف “ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد”.

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