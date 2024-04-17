بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد صرف معاشات شهر مايو، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس بصرف زيادة على المعاشات في شهر مايو.

وتعتبر هذه الزيادة هي الأخيرة وتصرف لجميع المواطنين أصحاب المعاشات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وفي هذا المقال سنوضح لكم موعد صرف المعاش والزيادة الجديدة التي تصل إلى 15%.

زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية

وفي هذا الصدد، تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لبدء صرف معاشات شهر مايو 2024، لأكثر من 11 مليون مواطن يستحقون هذه المعاشات في مختلف محافظات مصر.

ومن المقرر أن يبدأ الصرف بعد انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوعين، وذلك بعد الزيادة الثالثة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تصل إلى 15% كحد أقصى، وهذا الإجراء في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية لـ محدودي الدخل، وضمن استراتيجية تعزيز الدعم الاجتماعي للمجتمع المصري بشكل عام.

وحسب بيان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يبدأ صرف المعاشات مع بداية كل شهر جديد، وبالتالي يكون موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 مع الساعات الأولى من يوم الأربعاء الموافق 1 من مايو 2024.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2024

ويتاح للمستفيدين صرف المعاشات عبر ماكينات الـ« ATM» بمختلف محافظات ومدن مصر، إضافة إلى مكاتب البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية، ومنافذ فوري.

ويمكن للفرد الحصول على المعاش وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019، الصادر عن مجلس النواب، في عدة حالات، بما في ذلك بلوغه سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا بعد 5 سنوات من تاريخ الاشتراك، كما يُصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2024/ 2025؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20%؛ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح وزير المالية، في بيان، أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

دعم برامج الإسكان الاجتماعي

وقال الوزير إنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16.5 ليصبح 11.9 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، و10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل 8.1 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي 24.7%، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ 6 مليارات جنيه بزيادة 38.3 عن العام المالي الحالي.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 215 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها على المالية العامة؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وسوف نرصد لكم كيفية الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي مايو 2024، والتي جاءت كالتالي:

1- زيارة الموقع الرسمي لـ هيئة التأمينات الاجتماعية مباشرة من خلال الرابط.

2- تسجيل الدخول بـ كتابة الاسم وكلمة المرور.

3- اضغط على الاستعلام عن قيمة المعاش.

4- اكتب البيانات المطلوبة لاستكمال العملية.

5- عرض التفاصيل.