قرارات رئاسية ناجزة بشأن الزيادة الجديدة في مرتبات الموظفين.. والتطبيق بهذا الموعد

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة، بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الرواتب 50% للموظفين، والمعاشات بنسبة 15%، مع قرارات أخرى جديدة بمثابة حزمة حماية لاجتماعية، تضمنت زيادة الأجور والمرتبات، حيث يأتي ذلك في الثلث الأول من فبراير الجاري، مع تطبيق تلك القرارات في مارس المقبل 2024.

زيادة أجور العاملين بالدولة

وفي هذا الصدد، قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الجمهورية قرر ضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

كما وجه الرئيس السيسي، الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى تطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه.

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرارات عامة لزيادة الاجور لشهر مارس بحيث تكون الزيادة 50%، حيث تصل الرواتب إلى 6 آلاف جنيه مصري شهرياً، من إجمالي الحد الأدني السابق وهو 4 آلاف جنبه شهرياً.

ويتم تطبيق هذه الزيادة بداية من الشهر المقبل فقد تمت الموافقه بشكل رسمي لزيادة الاجور الوظيفية بقيمة تترواح الى 1000 جنيه الى 1200 جنيه.

موعد تطبيق زيادة المرتبات

وبعد ان صدر قرار رسمي من الرئيس السيسي بزيادة الاجور وياتي طبقاً للقرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الرواتب بقيمة 50%، فسيتم تطبيق الزيادة الموضحة أعلاه بالأجور، بداية من الشهر المقبل، أي مع موعد صرف الرواتب الرسمي الذي حددته الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية.

وحددت وزارة المالية 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، يوم الخميس 21 مارس 2024، وتستمر عملية الصرف وفقًا للمواعيد الآتية:

- الخميس 21 مارس.. أول أيام صرف مرتبات شهر مارس

- الأحد 24 مارس.. ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس

- الإثنين 25 مارس.. ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس

- الثلاثاء 26 مارس.. رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس

- الأربعاء 27 مارس.. خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس

تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.

وتتراوح الزيادة بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهاً، إضافة إلى 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن

وجه الرئيس السيسي أيضا، بزيادة المعاشات بنسبة 15% لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، ليتم صرفها في مارس 2024، إضافة إلى زيادة معاشات «تكافل وكرامة» 15%، بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه.

وسوف نرصد لكم زيادة الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل، تكون مرتبات الموظفين بالجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة زادت مرات عدة في أقل من عام، حيث جاءت كالتالي:

- كانت الزيادة الأولى مع مرتبات شهر إبريل 2023 بعد توجيهات الرئيس السيسي بصرف 1000 جنيه زيادة على مرتبات الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية تخفيفًا عن المواطنين.

- الزيادة الثانية رفع الحد الأدنى للأجور خلال إبريل 2023.

- الزيادة الثالثة العلاوة الدورية 2024 والتي بلغت نسبتها 8%، والتي تم صرفها في إبريل الماضي أيضًا.

- الزيادة الرابعة كانت بعد إجراء حركة ترقيات يوليو 2024.

- الزيادة الخامسة بعد إعلان «السيسي» في شهر سبتمبر 2023، لتصل زيادة الحد الأدنى لأجور الدرجة السادسة بواقع 500 جنيه.

- الزيادة السادسة بعد إعلان رئيس الجمهورية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.