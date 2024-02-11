عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي للأجور: لا توجد استثناءات بشأن زيادات المرتبات

أموال
أموال

أشادت النائبة سولاف درويش، عضو المجلس القومي للأجور، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك زيادة المعاشات 15%، وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أنه تم زيادة الأعداد المستفيدة من تكافل وكرامة ،و المجلس القومي للأجور يعمل بنشاط كبير، و يعمل على الحفاظ على العامل وصاحب العمل والعلاقة بينهما.


ونوهت بأن العاملين بقطاع السياحة يواجهون أزمة حقيقية، في ظل تغير الأحداث وحجم السياح ، لافتة إلى أن نزول الدولار الفترة الحالية سيكون عامل مساعد لتقديم زيادات جديدة بالقطاع الخاص.

وواصلت: "نزول الدولار حالة مبشرة وهناك تفاؤل كبير لدى رجال الأعمال بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، هناك تفاؤل كبير بحل أزمة الدولار.. والمجلس القومي للأجور ألزم بعدم وجود استثناءات من زيادات الأجور، وهذا ما سيحدث في الزيادات الحالية".

الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجو الحد الأدنى القطاع الخاص المجلس القومي المجلس القومي للأجور رئيس النقابة العامة للعاملين معاش تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

حقيقة إصدار مصر الطيران تذاكر داخل البلاد بالعملة الأجنبية

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

موضوعات متعلقة

قوى عاملة النواب توافق على زيادة الأجور والمعاشات تنفيذا لتوجيهات الرئيس

ترشيحاتنا

ما سر انتعاش سوق الفضة؟.. رئيس شعبة الذهب يجيب

بعد مرور نصف ساعة .. حكم نهائي كأس الأمم الإفريقية يوقف المباراة لهذا السبب

ما بين مبروك وانتوا فاضيين| شيرين عبدالوهاب تثير السوشيال ميديا بسبب أنباء رجوعها لـ حسام حبيب

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم

أستاذ بالأزهر يحسم الجدل: هذه الحالات يجوز قطع صلة الرحم معها

سر التويتة المليونية.. أحمد موسى يكشف سر صورة من 2008 وموقف مبارك الصارم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته

أساطير القارة .. حسام حسن يلبي دعوة كاف بحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية|صور

جريء جدا.. مايا دياب تشغل السوشيال ميديا بملابسها| شاهد

فستان جريء.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ