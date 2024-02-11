القومي للأجور: لا توجد استثناءات بشأن زيادات المرتبات

أشادت النائبة سولاف درويش، عضو المجلس القومي للأجور، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك زيادة المعاشات 15%، وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أنه تم زيادة الأعداد المستفيدة من تكافل وكرامة ،و المجلس القومي للأجور يعمل بنشاط كبير، و يعمل على الحفاظ على العامل وصاحب العمل والعلاقة بينهما.



ونوهت بأن العاملين بقطاع السياحة يواجهون أزمة حقيقية، في ظل تغير الأحداث وحجم السياح ، لافتة إلى أن نزول الدولار الفترة الحالية سيكون عامل مساعد لتقديم زيادات جديدة بالقطاع الخاص.

وواصلت: "نزول الدولار حالة مبشرة وهناك تفاؤل كبير لدى رجال الأعمال بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، هناك تفاؤل كبير بحل أزمة الدولار.. والمجلس القومي للأجور ألزم بعدم وجود استثناءات من زيادات الأجور، وهذا ما سيحدث في الزيادات الحالية".