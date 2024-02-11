احسب مرتبك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف الزيادة الجديدة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من شهر مارس 2024.

المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور



المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه شهرياً جاءت كالتالي:

- لكل العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية: سوف يتم زيادة الأجور بها بحد أدنى من 1000 إلى 1200 جنيه وفقاً للدرجة الوظيفية.

- للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية: علاوات دورية بنسبة 10% من إجمالي الأجر الوظيفي، ولغير المخاطبين: بنسبة 15% من إجمالي الأجر الأساسي، وذلك بحد أدنى قيمته 150 جنيها.

- الدرجة السادسة: حافز إضافي يبدأ من قيمة 500 جنيه، ويزيد بعد ذلك بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، حتى يصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.

- زيادات إضافية لكل من الأطباء والتمريض والمعلمين إلى جانب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- أجور المعلمين في التعليم قبل الجامعي: زيادة إضافية تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

- أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض: زيادة إضافية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه بشأن بدل المخاطر للمهن الطبية.

- أصحاب المعاشات: زيادة قيمتها 15%.

- أصحاب معاشات «تكافل وكرامة»: 15%، حيث تصبح الزيادة خلال سنة 55% من إجمالي قيمة المعاش.

المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور



تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة).

وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

15 مليار جنيه زيادات إضافية

كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً و 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.