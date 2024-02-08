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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل موازنة البرلمان يفجر مفاجأة عن قرارات السيسي برفع الحد الأدنى للأجور

السيسي
السيسي

كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بخصوص حزمة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاجتماعية ورفع الحد الادني للأجور.

وأضاف مصطفى سالم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس يشعر دائما بصعوبة الأوضاع ويقف بجانب الشعب، والرئيس السيسي دائم الحديث في مناسبات عديدة عن الصعوبات الاقتصادية وتحمل المواطنين.

وأشار إلى أن هذه القرارات لا تخلو من اهتمام الرئيس بالمواطنين، وهذه القرارات هي سادس حزمة قرارات حماية اجتماعية تقدم للشعب المصري خلال عامين.
 

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