رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لتطبيق القرارت الرئاسية بزيادة المرتبات

أذاعت الفضائية الأولى تقريرا حول تداعيات الحزمة الأجتماعية لقرارت الرئيس السيسي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ان الحكومة ستعمل بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق الحزمة الاجتماعية العاجلة.

١٨٠ مليار جنية أعتبارا من مارس المقبل

وثمن مدبولي خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة القرارات المهمة التى وجه بها الرئيس السيسي لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة ١٨٠ مليار جنية وذلك اعتبارا من شهر مارس المقبل.

وأشار إلى حرص الرئيس وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل اقصي جهدا للتخفيف عن كاهل المواطنين والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات وتحديات الاقتصاديات العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها الدولية.