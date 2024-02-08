برلماني: قرارات الحزمة الاجتماعية دليل على انحياز الرئيس السيسي للطبقات الكادحة

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان أن الواقع والتاريخ أكدا لكل المصريين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى منصبه الرئاسى فى عام 2014 وهو يعطى أكبر اهتمام لتخفيف الأعباء المعيشية عن الطبقات الكادحة مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك عندما شعر الرئيس السيسى بمعاناة المصريين من ارتفاع الاسعار لم يتردد لحظة فى اصدار أكبر حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية وإصدار تكليفات عاجلة للحكومة للبدء فى تنفيذها فى شهر مارس المقبل .

وأشاد "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم بهذه القرارات الرئاسية التاريخية والجديدة وفى مقدمتها رفع أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء مؤكداً أن هذه القرارات أسعدت كل المصريين وبعث برسالة من الرئيس السيسى بأنهم فى قلب وعقل القيادة السياسية والدولة المصرية.

واعتبر المهندس أمين مسعود هذه القرارات بمثابة دليل قاطع على انحياز الرئيس السيسى الدائم والمستمر بالمواطن البسيط لتخفيف الأعباء عنه على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية وارتفاع الأسعار معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه القرارات الرئاسية سوف تسهم بصورة كبيرة فى تخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين خاصة من محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا.

ووجه المهندس أمين مسعود تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه القرارات التاريخية والتى لقيت ارتياحاً كبيراً من كل المصريين مطالباً من الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين