بالزيادة الجديدة | موعد صرف المعاشات والحالات الموقوفة

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتى سيتم ضخها في ماكينات الصراف الآلي ومكاتب صرف المعاشات، وما هي الحالات التي سيتم وقف المعاش بها.

وينتظر المواطنون صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاهزية الهيئة لـ صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية.

وتأتي الزيادة الجديدة لمعاشات شهر مارس 2024، بنسبة 15%، بحد أقصي 1890 جنيهًا، يستفيد منها ما يُقرب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.

وبالنسبة لموعد صرف المعاش بالزيادة الجديدة؛ فمن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بدءا من اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس.