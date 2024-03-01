لصرف المعاشات.. 42 مكتب بريد يفتح أبوابه للمواطنين بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية فتح 42 مكتب بريد، اليوم الجمعة ابوابها لاستقبال أصحاب المعاشات لبدء صرف المعاشات الخاصة بهم لشهر مارس، وكذلك تقديم الخدمات البريدية.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم تخصيص عدد كبير من مكاتب البريد المنتشرة بنطاق المحافظة للعمل يومي الجمعة والسبت، الموافقين 1 و2 مارس ، لمواجهة الضغط الكبير لصرف المعاشات وتقديم الخدمات البريدية للتسهيل علي المواطنين وعدم انتظارهم ليوم الأحد لبدء الصرف.

وتابعت ، أنه تم تخصيص 42 مكتب بريد للعمل اليوم الجمعة، موزعين علي كافة مراكز ومدن المحافظة، لاستمرار أعمال صرف المعاشات وتقديم الخدمات البريدية، أما غدا السبت فتم تخصيص 107 مكتب بريد آخرين لمواصلة أعمال صرف المعاشات وتقديم الخدمات البريدية، حيث تم بدء العمل في الثامنة صباح اليوم، وتستمر حتي الساعة الثامنة مساءا.