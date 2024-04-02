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لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

يحرص البنك الزراعي المصري على تقديم العديد من المزايا والخدمات عبر البرامج التي يقدمها للمواطنين، ومن ضمن البرامج القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، والذي يتيح لهم إمكانية الحصول على قرض يصل إلى نصف مليون جنيه.

القرض الشخصي لأصحاب المعاشات

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز التفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري.

ويقدم البنك الزراعي المصري، العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات من القطاع الحكومي والخاص، ومن ضمنها القرض الشخصي الذي يبدأ من 5 آلاف ويصل إلى 500 ألف جنيه، ولكن بشرط أن يتخطى المعاش 900 جنيه.

وعن المستندات المطلوبة للحصول على القرض من البنك الزراعي المصري، ومنها: صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى بشرط أن تكون سارية، وتعهد بتحويل المعاش، وإيصال مرافق حديث «غاز كهرباء مياه».

وأما عن مميزات قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري، ومنها:

1- 900 جنيه الحد الأدنى للمعاش.

2- عائد سنوي متناقص.

3- فترة سداد تصل لـ 10سنوات.

4- تأمين على الحياة.

5 - تسهيلات في السداد.

6 - وثيقة تأمين على الحياة.

7 - مبلغ التمويل يصل إلى 500 ألف جنيه.    

صرف معاشات أبريل 2024 خلال ساعات | مفاجأة قبل إجازة عيد الفطر

احسب مرتبك بالزيادة| بدء صرف معاشات أبريل غدا.. و 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين

معاش شهر أبريل بالزيادة الجديدة 

في السياق نفسه، يبحث أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاش شهر أبريل، وكذلك أى قرارات جديدة تخص المعاشات، حيث بدأت عملية الصرف أمس، الاثنين، تيسيرا على المواطنين لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك.

ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لموعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، حيث بدأ الصرف أمس، الاثنين، من خلال جميع منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرفت معاشات الشهر الماضي، متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها.

وبدأ صرف معاشات شهر أبريل 2024، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ زيادة المعاشات بنسبة 15%، والتي تم تطبيقها بداية من شهر مارس الماضي.

وتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على تطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات، كما تحرص الهيئة على تقديم جميع التسهيلات لأصحاب المعاشات، وتوفير الخدمات لهم بأفضل جودة.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء، مشددا على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15% بإجمالي 74 مليار جنيه.

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

1000 ماكينة صراف آلى جديدة في مكاتب البريد لدعم أصحاب المعاشات

ووجه رئيس التأمينات، الشكر للرئيس، نيابة عن المواطنين أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم؛ لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم.

جدير بالذكر أنه يمكن لأصحاب المعاشات «صرف معاشات شهر أبريل 2024» من خلال أكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.

وقال الدكتور صلاح هاشم، رئيس منتدى "دراية"، إن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين (20 شهرا تقريبا)،  منذ يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، مؤكدا أن الدولة تسعى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق سياسات فاعلة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتخفيف تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأقل دخلا، والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن الاضطرابات السياسية في العديد من دول الجوار.

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