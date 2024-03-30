1000 ماكينة صراف آلى جديدة في مكاتب البريد لدعم أصحاب المعاشات

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة القومية للبريد ستقوم بتزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلى جديدة على مستوى الجمهورية فى يونيو المقبل ليصل إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى بالبريد إلى 2800 ماكينة للتوسع في تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات.

جاء تصريحات الوزير خلال افتتاح طلعت، مبنى بريد "الأميرية" الجديد الذي يضم مكتبا بريديا ومركزا للتوزيع والخدمات اللوجستية بحضور واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وشريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، كما قاموا بافتتاح مكتب بريد "المقطم" بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.

ويقدم المكتبان كافة الخدمات الحكومية، والبريدية، والمالية المتكاملة، وخدمات مصر الرقمية مثل: صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقارى، وخدمات سداد مخالفات المرور، بالإضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون الأرضى، وخدمات التوفير البريدية.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن افتتاح مبنى بريد الأميرية ومكتب بريد المقطم يأتى استكمالا لسلسلة افتتاحات مكاتب البريد الجديدة والمطورة على مستوى الجمهورية فى ضوء رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البريد المصرى وزيادة فروعه والتوسع فى الخدمات التى يقدمها بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ومتطلبات المواطنين، والتطور التكنولوجى العالمي.

إضافة أكثر من 700 منفذ جديد للخدمات البريدية

وأوضح، أنه على مدار 5 سنوات تم إضافة أكثر من 700 منفذ جديد للخدمات البريدية تشمل مكاتب بريد، وأكشاك بريدية، ومكاتب بريد متنقلة ليصل إجمالى منافذ البريد إلى أكثر من 4600 منفذ على مستوى الجمهورية منهم أكثر من 3950 منفذا بريديا تم تطويره.

من جانبه؛ صرح شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن افتتاح مكتبى بريد "الأميرية" و"المقطم" يأتى فى إطار خطة تطوير الهيئة الاستراتيجية الشاملة والتى تتضمن افتتاح مكاتب بريد جديدة وتطوير ونمذجة جميع المكاتب الحالية؛ بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكى يحصل كل مواطن على جميع الخدمات بشكل لائق وميسر وبصورة حضارية تليق بالمواطن المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية؛ بالاعتماد علي أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة؛ وعاملين مدربين على أعلى مستوى احترافى لضمان جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجدير بالذكر أنه يبلغ عدد مكاتب البريد فى منطقة بريد شرق القاهرة نحو 112 مكتبا بريديا، حيث تم تطوير 103 مكاتب، بنسبة إنجاز تصل إلى 92 بالمائة، وجارى الانتهاء من تطوير باقى المكاتب، فيما يبلغ عدد مكاتب البريد بمنطقة بريد جنوب القاهرة 54 مكتبا بريديا، وتم تطوير 49 مكتبا، بنسبة إنجاز تصل إلى 89 بالمائة، وجارى الانتهاء من تطوير باقى مكاتب البريد بالمنطقة.