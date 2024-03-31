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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

موعد صرف معاشات إبريل
موعد صرف معاشات إبريل 2024

يبحث الملايين من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات إبريل 2024 ، حيث سيتمكن نحو 11 ونصف مليون مواطن من صرف معاشاتهم قبل عيد الفطر في الموعد المحدد لصرف المعاشات عن شهر إبريل 2024.

موعد صرف معاشات إبريل 2024

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد «صرف معاشات شهر إبريل 2024» بزيادة نسبتها 15% للشهر الثاني على التوالي، حيث تم صرف الزيادة لأول مرة الشهر الماضي ، ضمن حزمة اجتماعية أعلنها الرئيس السيسي سابقاـ، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المحتاجة ومحدودي الدخل، وضمن استراتيجية تعزيز الدعم الاجتماعي للمجتمع بشكل عام.

موعد صرف معاشات إبريل 2024

 قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة :

شريحة الـ1300 جنيهًا، بعد الزيادة 1490 جنيهًا.
شريحة الـ1500 جنيه، بعد الزيادة 1725 جنيهًا.
شريحة الـ1600 جنيه، بعد الزيادة 1840 جنيهًا.
شريحة الـ2000 جنيه، بعد الزيادة 2300 جنيهًا.
شريحة الـ2300 جنيه، بعد الزيادة 2645 جنيهًا.
شريحة الـ2600 جنيه، بعد الزيادة 2990 جنيهًا.
شريحة الـ2900 جنيه، بعد الزيادة 3335 جنيهًا.
شريحة الـ3200 جنيه، بعد الزيادة 3680 جنيهًا.
شريحة الـ3500 جنيه، بعد الزيادة 4025 جنيهًا.
شريحة الـ3800 جنيه، بعد الزيادة 4370 جنيه.
شريحة الـ4100 جنيه، بعد الزيادة 4715 جنيهًا.
شريحة الـ4400 جنيه، بعد الزيادة 5060 جنيهًا.
شريحة الـ4700 جنيه، بعد الزيادة 5405 جنيهًا.
شريحة الـ10080 جنيها، بعد الزيادة 11592 جنيهًا.

أماكن صرف معاشات شهر إبريل 2024

يمكن لأصحاب المعاشات «صرف معاشات شهر إبريل 2024» من خلال اكثر من طريق ة ومنفذ ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.

صرف معاشات شهر إبريل 2024

وفرت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن «صرف معاشات شهر إبريل 2024»، باتباع التالي:

كيفية الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي إبريل 2024

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هــنـــــا.

2- الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

3- اختر «الاستعلام عن قيمة المعاش».

4- إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

5- اضغط على عرض التفاصيل.

وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكد أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء.

وأكد أن تنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15٪ تتكلف 74 مليار جنيه.

1000 ماكينة صراف آلى

من جانبه قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة القومية للبريد ستقوم بتزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلى جديدة على مستوى الجمهورية فى يونيو المقبل ليصل إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى بالبريد إلى 2800 ماكينة للتوسع في تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات.

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