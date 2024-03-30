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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بشرى لأصحاب المعاشات.. صرف المرتب بالزيادة الجديدة خلال ساعات| اعرف هتقبض كام

صرف المعاشات بالزيادة
صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

زفت وزارة التضامن الاجتماعي بشرى سارة لأصحاب المعاشات تؤكد فيها استعدادها لصرف معاشات شهر إبريل 2024 بالزيادة الجديدة بدءً من الساعات الأولى لشهر إبريل التي توافق صباح الاثنين المقبل. 

وأوضحت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات اعتبارًا من الشهر الماضي، تقرر صرف معاشات شهر إبريل بزيادة 15%  للشهر الثاني على التوالي لإعانة الأسر محدودة الدخل والأولى للرعاية.

لجميع أصحاب المعاشات، يمكنكم صرف معاش شهر إبريل 2024 بدءًا من يوم الإثنين المقبل من جميع منافذ الصرف كفروع بنك ناصر وماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد ومنافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وذلك حتى يوم السبت الموافق 6 من إبريل لتسهيل شراء مستلزمات العيد قبل إجازة عيد الفطر المبارك بأسبوع كامل.

قيمة زيادة المعاشات 15%

تم تطبيق زيادة الـ15% بالفعل في معاشات شهر مارس الجاري ليستفيد بها 11 ونصف مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات، ولمعرفة قيمة معاشك بعد الزيادة الجديدة إليك التالي:

  • شريحة الـ1300 جنيهًا، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة 1490 جنيهًا.
  • شريحة الـ1500 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة 1725 جنيهًا.
  • شريحة الـ1600 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة 1840 جنيهًا.
  • شريحة الـ2000 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة 2300 جنيهًا.
  • شريحة الـ2300 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة 2645 جنيهًا.
  • شريحة الـ2600 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة 2990 جنيهًا.
  • شريحة الـ2900 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة 3335 جنيهًا.
  • شريحة الـ3200 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة 3680 جنيهًا.
  • شريحة الـ3500 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة 4025 جنيهًا.
  • شريحة الـ3800 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة 4370 جنيه.
  • شريحة الـ4100 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة 4715 جنيهًا.
  • شريحة الـ4400 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة 5060 جنيهًا.
  • شريحة الـ4700 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة 5405 جنيهًا.
  • شريحة الـ10080 جنيها، سيصبح المعاش المستحق لها بعد الزيادة 11592 جنيهًا.

رابط الاستعلام عن معاش إبريل 2024

يمكنك الاستعلام عن معاش شهر إبريل 2024 من خلال الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية  ثم إدخال اسم صاحب المعاش للاستعلام عن قيمة المعاش المستحقة.

وفي شهر فبراير الماضي، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% لـ 13.5 مليون مواطن بالإضافة إلى زيادة معاشات تكافل وكرامة بنفس القيمة. كما أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن سيادته وجه بمجموعة من الإجراءات العاجلة للحماية الاجتماعية يبدأ تنفيذها بداية من شهر مارس الجاري. 

وأشاد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بقرارات الرئيس مؤكدًا أنها تعكس مدى عزمه وإصراره على معاونة المواطنين الأولى بالرعاية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على أسعار المنتجات الأساسية لهم.

المعاشات معاشات شهر أبريل 2024 الزيادة الجديدة زيادة المعاشات توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة التضامن الاجتماعي

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