شوف هتقبض كام| الحكومة تقرر تبكير معاشات شهر ابريل.. وهذا موعد صرف مرتبات الموظفين

ينتظر المواطنون صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

صرف معاشات شهر أبريل

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة المالية اليوم عن موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر مارس وذلك بدءا من يوم الخميس 21 مارس 2024، وقد تم تأكيد أن عملية صرف المرتبات ستتم في المواعيد المعتادة وفق الجدول المعتمد من قبل الوزارة.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر مارس الحالي، وما هي الزيادة التي أعلن عنها الرئيس السيسي؟

وفيما يتعلق بجدول زيادة المرتبات لعام 2024، فقد تم الإعلان عن زيادة بنسبة 10% لجميع الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقد تم اعتماد هذه الزيادة بناء على دراسة وتقييم شامل للأوضاع المالية والاقتصادية الحالية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من شهر مارس 2024، وستكون نسبة الزيادة مدمجة في مرتبات الموظفين بدءا من شهر الإصراف القادم، وفي ختام البيان الصحفي الذي صدر عن وزارة المالية، أكدت الوزارة على حرصها على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للموظفين والعاملين في القطاع العام، وأنها تعمل بجد لضمان استقرار الرواتب وتحسين ظروف العمل للموظفين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وختمت الوزارة بأنها ستواصل متابعة أداء الاقتصاد وضبط النفقات من أجل ضمان استمرارية صرف المرتبات بانتظام وفي الأوقات المحددة.

نسبة زيادة مرتبات لعام 2024

كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، زيادة نسبية قدرها 15٪ للمعاشات، وذلك لفائدة 13.5 مليون مواطن في جميع محافظات البلاد، وتشمل الزيادة أيضا معاشات تكافل وكرامة، ومن المقرر تنفيذ هذه الزيادة اعتبارا من شهر مارس 2024.

ويتلقى الأفراد الذين يحملون الرتبة الممتازة مبلغ 12.200 جنيه، بينما يتلقى الأفراد ذوو الرتبة العالية 10.200 جنيه، وفيما يتعلق بالمديرين العامين، يحصلون على 9.200 جنيه، بينما يتقاضى أصحاب الرتبة الأولى مبلغ 8,200 جنيه، الرتبة الثانية تستحق 8.000 جنيه، بينما تبلغ مكافأة الرتبة الثالثة 7.500 جنيه. وأخيرا، يتمتع حاملو الرتبة الرابعة بمبلغ قدره 7.000 جنيه.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم منظومة التأمينات والمعاشات، فإن الوزارة ملتزمة بتنفيذ اتفاق فض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية المترتبة على التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

أضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة سددت أكثر من ٨١٨ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٥٥ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام ٢٠١٩ لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر ٥٠ عامًا، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

أشار الوزير، إلى أن سيتم دعم منظومة المعاشات بمبلغ ٢٠٢ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، موضحًا أننا مستمرون فى تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ٤٦ تريليونًا و٤٧٨,٩ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام ٢٠٥٠

والجدير بالذكر أنه سيتم صرف معاشات شهر أبريل في اليوم الأول من الشهر المقبل، وسيتم ذلك بمعاشات جديدة وستكون قبل عيد الفطر.

جدول زيادة رواتب المعاشات

تكررت عمليات البحث بشكل كبير عن تفاصيل زيادة المعاشات، والتي من المتوقع أن ذلك الخبر ليس ثابتًا، حيث أنه سيتم تحديد لكل فرد قيمة الزيادة التي سيحصل عليها بناءًا على بعض الأمور، مع العلم أنه بداية من شهر أبريل القادم سوف يتمكن المواطن من صرف معاشه في الموعد المعتاد مع الحصول على الزيادة المقررة له على معاشه، وبذلك تختلف قيمة المعاشات هذا الشهر لتصبح كما هي موضحة في الآتي:

بعد أن كان المواطن يحصل كل شهر على معاش قيمته 1300 سوف يتغير بعد الزيادة ليصبح 1495 جنيه.

بعد أن كان المواطن يحصل كل شهر على معاش قيمته 1500 سوف يتغير بعد الزيادة ليصبح 1725 جنيه.

بعد أن كان المواطن يحصل كل شهر على معاش قيمته 2000 سوف يتغير بعد الزيادة ليصبح 2300 جنيه.

بعد أن كان المواطن يحصل كل شهر على معاش قيمته 2500 سوف يتغير بعد الزيادة ليصبح 2875 جنيه.

وسوف نرصد لكم أماكن صرف معاشات شهر ابريل عن طريق جميع الأماكن المعلن عنها من قبل هيئة التأمينات وهذه الأماكن كالآتي: