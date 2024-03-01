رفع المعاشات إلى 1600 جنيه.. عمومية المهندسين تعتمد الموازنة التقديرية لعام 2024

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالأغلبية على اعتماد ميزانية 2023 وميزانية 2022، كما اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية للعام الجاري 2024، بعد الاستماع إلى تقرير المهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2023، وكذا تقرير مراقب الحسابات، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشف المهندس محمد ناصر، خلال الجمعية العمومية عن تحقيق فائض بحوالي مليار و13 مليون جنيه.

كما وافقت الجمعية العمومية على: