لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب تناقش طلبي إحاطة بشأن معاش ذوي الإعاقة..اليوم

أكدت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب، أنه من المقرّر أن تشهد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مناقشة طلبي إحاطة مقدمين منها بخصوص المعاشات المتعلقة بذوي الإعاقة وضرورة سريانها علي الإعاقات التي لا يرجي شفاؤها والطلب الآخر بشأن أحقية الزوجة المعاقة في الجمع بين معاشين.

وأضافت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب، أنها تقدّمت بطلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة بخصوص المعاشات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة سواء المورثة أو المستحقة نتيجة إعاقة لا يرجى شفائها.

ويتوجب لتجديد صرف المعاش العرض على اللجنة الطبية لتحديد استحقاقه من عدمه حيث ينقطع المعاش لفترة تتراوح من أربع وستة أشهر لحين تحديد موعد للعرض على اللجنة الطبية.

ونظرًا لأن الإعاقة لا يرجى شفاؤها نرجو صرف المعاش مدى الحياة دون الرجوع الى اللجنة الطبية.

أما طلب الإحاطة الثاني والذي من المقرر مناقشته أشارت النائبة هند حازم حبيب أنها تقدمت بطلب الإحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي والي لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس في شأن ما تم في توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احقية الزوجة المعاقة في الجمع ما بين معاشين وذلك أسوة بالرجل ذوي الإعاقة وذلك في ظل اهتمام الرئيس بهذا الملف الذي يهم كل زوجة من ذوي الإعاقة.

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