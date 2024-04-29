أقدمت HMD Global، التي تمتلك حاليًا ترخيص هواتف نوكيا الذكية، على ما يبدو على الاستعداد لتحديث هاتفها المميز Nokia 225 4G. أطلقت العلامة التجارية أول هاتف Nokia 225 4G في ديسمبر 2020. والآن ، كشف موقع Android Headlines بالتعاون مع المسرب OnLeaks عن شكل الهاتف القادم.

أحدث وأروش موبايل Nokia للشباب..بسعر ولا في الخيال

أحدث وأروش موبايل Nokia للشباب..بسعر ولا في الخيال

بالمقارنة مع طراز 2020 ، سيتبنى الهاتف الأحدث تصميمًا أكثر صندوقيًا ، وهو الاتجاه الحالي في سوق الهواتف الذكية. بالإضافة إلى مظهره الصندوقي ، سيكون للهاتف أيضًا تصميم بسيط على الظهر يضم كاميرا واحدة وفلاش LED وعلامتي Nokia و HMD.

يقال إن الجهاز يتميز بشاشة 2.4 بوصة مع حواف سميكة ولوحة مفاتيح هاتف مميزة قياسية. ربما يكون التغيير الأكثر بروزًا في هذا الطراز هو أنه يتميز بمنفذ USB من النوع C للشحن.

يأتي الهاتف مزودًا بـ 64 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 ميجابايت من التخزين ، وهو أمر قياسي بالنسبة للهواتف المميزة ومن المحتمل أن يتضمن فتحة لإضافة المزيد من التخزين. إنه مزود ببطارية بسعة 1450 مللي أمبير ، وهي أفضل من البطارية الموجودة في إصدار 2020 ، والتي يحتمل أن تدوم لعدة أيام بشحنة واحدة.

أحدث وأروش موبايل Nokia للشباب..بسعر ولا في الخيال

قد تزداد الكاميرا الموجودة في الخلف إلى 3 ميجابكسل من 0.8 ميجابكسل السابقة ، وهو تحسين لائق لهاتف مثل هذا. أما بالنسبة للبرامج ، فسيعمل الهاتف على نظام التشغيل Nokia Series 30+ ، مما يعني أنه لن يكون قادرًا على تشغيل التطبيقات الحديثة. ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه ميزة إيجابية للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف لا يشكل مصدر إزعاج.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن سعر هاتف Nokia 225 4G 2024 قد يبلغ حوالي 100 يورو في أوروبا.