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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

قالت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، أن التمثيل أمام والدها ليس صعبا بالعكس فهو فنان مريح لمن حوله في اللوكيشن ويحب أن يساعد من حوله ويعطي خبرتة للجميع.

 


وتابعت ملك أحمد زاهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، :"التمثيل مريح جدا مع والدي ومش صعب خالص، لأنه بيساعد كل الناس ويدي للي حواليه من خبرته.. ومن الممثلين اللي لو حد بيمثل قدامه عينه بتدي أداء فبالتالي غصب عنك بتعلي معاه".


وأبدت ملك، رأيها في دور والدها من خلال مسلسل " نعمة الافوكاتو" قائلة أن مي عمر قدمت الدور بشكل جيد والعمل مكتوب بطريقة حرفية وأتمنى أن أقدم دور مثل شخصية نعمة التي قدمتها الفنانة مي عمر في المسلسل.

 

وأختتمت ملك أحمد زاهر، حديثها: "والدي كان مخوفني لأني مش قادره إزاي بتتحول من شخص لشخص تاني حتى في طريقة المشي والكلام وتعبيرات الوش".


جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

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ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

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