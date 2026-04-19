السقف وقع .. مصرع وإصابة 6 أشخاص في انهيار جزئي لعقار بمحرم بك

تلقت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بمحافظة الإسكندرية بلاغ يفيد بوقوع سقف احدي حجرات الدور الأخير على الأرضي بعقار كائن بـ ١٩ شارع قباء، من شجرة الدر، بمنطقة غربال – محرم بك نطاق حي وسط

وقد تابع المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية تداعيات الحادث، موجّهًا الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة التوجه إلى موقع البلاغ والتعامل الفوري معه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار وحماية المواطنين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث باشرت فرق الإنقاذ أعمالها لرفع الأنقاض والتعامل مع تداعيات الواقعة .

وبالفحص، تبيّن أن العقار مكوّن من دور أرضي وطابق أول علوي، وقد حدث انهيار بسقف إحدى حجرات الدور الأول على الأرضي، والعقار صادر له قرار ترميم رقم 195 لسنة 2026.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص ونجاة ٣ آخرين ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالات الوفاة.