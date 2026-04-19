محافظ الإسكندرية:تعويض أسر المتوفين والمصابين في انهيار عقار محرم بك

وجّه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة الانتقال إلى موقع حادث انهيار سقف عقار بمحرم بك، وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة، لصرف تعويضات لأسر المتوفين والمصابين، بما يضمن تقديم الدعم اللازم لهم في أسرع وقت ممكن.

وقد أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص ونجاة ٣ آخرين ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالات الوفاة.

ويتقدم محافظ الإسكندرية بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وقد قامت الأجهزة التنفيذية بحي وسط بفرض كردون أمني بمحيط العقار، ووضع الحواجز اللازمة لتأمين المنطقة، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة حيال الأجزاء التي تمثل خطورة داهمة، والتأكد من سلامة العقارات المجاورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.