في ذكرى وفاته.. ناقد فني: صلاح السعدني حالة فنية نادرة.. ولم يحصل على حقه الكامل

أكد الناقد الفني أمجد مصباح أن الفنان الراحل صلاح السعدني يمثل حالة فنية استثنائية في تاريخ الدراما المصرية، مشددًا على أنه لم ينل التقدير الذي يستحقه رغم مسيرة تجاوزت خمسة عقود.



قال “مصباح” خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي في برنامج "صباح الخير يا مصر"، إن صلاح السعدني حالة فنية نادرة، لا يمكن اختزالها في محطات محددة، لأن مشواره بالكامل يُعد محطة نجاح كبيرة امتدت لأكثر من 50 عامًا.

وأضاف الناقد الفني، أن السعدني تميز بقدرة فريدة على تجسيد الشخصية المصرية بكل تفاصيلها، سواء الفلاح أو الرجل الشعبي، مشيرًا إلى أنه كان قريبًا من الناس ومحتكًا بالمجتمع، ما منحه مصداقية عالية على الشاشة.

وأوضح “مصباح” أن من أبرز محطات مشواره مشاركته في فيلم “الأرض”، وصولًا إلى أدواره المؤثرة في الدراما، وعلى رأسها مسلسل “ليالي الحلمية”، الذي قدم خلاله شخصية مركبة جمعت بين الجدية وخفة الظل.

وأشار إلى أن الفنان الراحل كان يتمتع بثقافة واسعة وخفة ظل، إلى جانب بساطة شديدة في حياته الشخصية، مؤكدًا أنه كان يعبر عن الناس بصدق، ويجسد روح المصريين في الجدعنة وخفة الدم.

https://web.facebook.com/reel/1460900445726619