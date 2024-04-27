بعد 102 سنة.. عالم آثار يفسر حقيقة لعنة الفراعنة بمقبرة توت عنخ

حيرت لعنة الفراعنة المثيرة للقلق التي لحقت بمقبرة الملك توت عنخ آمون في مصر علماء الآثار، حيث يخشى أن تكون مرتبطة بالوفاة الغامضة للعديد من المنقبين الذين اكتشفوها في عام 1922.

ووفقاً لتقرير نشره موقع " نيويورك بوست"، يزعم أحد العلماء الآن أنه حل ألغاز "لعنة فرعون" توت عنخ آمون بعد أكثر من 100 عام.

يكمن السر بحسب اعتقاد أحد العلماء أن مستويات الإشعاع السامة المنبعثة من اليورانيوم والنفايات السامة ظلت موجودة داخل المقبرة منذ أن تم إغلاقها قبل أكثر من 3000 عام، وفقاً لما كتبه روس فيلوز الشهر الماضي في مجلة الاستكشاف العلمي (JSE).

وأوضح العالم أن مستوى الإشعاع داخل مقبرة توت عنخ آمون مرتفع للغاية لدرجة أن أي شخص يتلامس معه يمكن أن يصاب بجرعة مميتة من مرض الإشعاع والسرطان.

ومع ذلك، فإن هذا النشاط الإشعاعي ليس معزولًا في مقبرة توت عنخ آمون.

لعنة الفراعنة

وكشف فيلوز أنه "تم توثيق مستويات إشعاع عالية بشكل غير عادي في أطلال مقابر المملكة القديمة" وانتشرت في جميع المواقع في مصر.

وكتب: "تم اكتشاف الإشعاع بواسطة عداد جيجر في موقعين بالجيزة بجوار الأهرامات"، مضيفًا أنه تم اكتشاف غاز الرادون - وهو غاز مشع - أيضًا في "عدة مقابر تحت الأرض في سقارة"، وتبين أن جميع هذه القراءات "مشعة بشكل مكثف".

وقالت الدراسة: "تؤكد الدراسات الحديثة وجود مستويات عالية جدًا من الإشعاع في المقابر المصرية القديمة، في حدود 10 أضعاف معايير السلامة المقبولة".

ومن المفترض أيضًا أن أولئك الذين بنوا المقابر القديمة كانوا على علم بالسموم بناءً على التحذيرات الغريبة المنحوتة على الجدران.

لعنة الفراعنة

وكتب فيلوز: "لقد تم نقش طبيعة اللعنة بوضوح على بعض المقابر، مع ترجمة إحداها بشكل واضح على النحو التالي: "من يكسرون هذا القبر سيواجهون الموت بمرض لا يستطيع أي طبيب تشخيصه".

ربما تكون الترجمات الأخرى المشؤومة مثل "ممنوع" بسبب "الأرواح الشريرة" قد غذت بشكل كبير الخوف من بقاء اللعنات الخارقة للطبيعة في المواقع القديمة.

لعنة الفراعنة

وتزايدت هذه المخاوف مع الوفاة الغامضة للورد كارنارفون، الذي قام بتمويل أعمال التنقيب في عام 1922، ويقال إنه سار عبر الغرف المليئة بالكنوز - والعديد من الأشخاص الآخرين بعد أن فتحوا المقبرة.

وكتب فيلوز: "توفي كارنارفون في غضون أسابيع قليلة من التشخيص غير المؤكد لتسمم الدم والالتهاب الرئوي".