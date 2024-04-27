جراثيم.. زاهي حواس يكشف مفاجأة عن حقيقة لعنة الفراعنة.. فيديو

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ، حقيقة وجود "لعنة الفراعنة"، مؤكدا: "مفيش حاجة اسمها لعنة فراعنة".

وقال حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "كل ما كتب عن لعنة توت عنخ آمنون أو لعنة الفراعنة مجرد حكايات ليس لها أصل إطلاقا".

حقيقة لعنة الفراعنة

وأضاف: "كل من عمل في مقبرة توت عنخ آمون ماتوا فوق الـ60 و70 عاما"، موضحا: " لو المقبرة مغلقة منذ 3 آلاف سنة وداخلها مومياوات أو مواد عضوية، فإن المواد العضوية والمومياوات يكون هناك جراثيم غير مرئية".

وأشار: "الجراثيم كانت تؤثر على علماء الآثار أو من ينزل المقبرة، والمكتشف قديما كان يدخل المقبرة وتقرصه الجراثيم فيموت فكانوا يعتقدون أنها لعنة الفراعنة".

وأشار إلى أنهم حاليا لا يقتربون من أي مقبرة إلا بعد فتحها بساعة حتى تكون خرجت الجراثيم ودخل الهواء النقي المقبرة.

