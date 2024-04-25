زاهي حواس: لا توجد أي برديات تتحدث عن بني إسرائيل في مصر

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، أنه لا توجد أدلة لتواجد أثري إسرائيلي في مصر، مشيرا إلى أنه لا توجد أي برديات تتحدث عن بني إسرائيل في مصر.

وقال زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن ليس هناك أي دليل على وجود فرعون موسى أو اليهود في الآثار المصرية، رغم وجود لوحة بني إسرائيل في مصر.

وتابع عالم الآثار، أنه لم يطلق أي تصريحات ضد الكتب السماوية اليهودية، مشيرا إلى أن الدولة رممت المعابد اليهودية في مصر، والدولة مهتمة بذلك على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

