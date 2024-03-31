زاهي حواس: مصر صرفت ملايين الدولارات للاهتمام بالتراث والآثار

إنجازات السيسي..

أشاد عالم الآثار، زاهي حواس، بالإنجازات التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسي في مختلف القطاعات.

وقال زاهي حواس في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي حقق إنجازات كبيرة لمصر".

وأضاف زاهي حواس: "برنامج حياة كريمة أسهم في تغيير وجه الحياة في قرى مصر".

وتابع زاهي حواس: "الرئيس السيسي أثبت للعالم بأكمله أن مصر تهتم بحضارتها، ومصر صرفت ملايين الدولارات من أجل الاهتمام بالتراث والآثار المصرية".

وأكمل زاهي حواس: "أتمنى أن يكون التعليم والصحة المشروع القومي لمصر في الفترة المقبلة".