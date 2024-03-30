موقفي ثابت.. أحمد موسى :عمري ما أنسى ما فعله الرئيس السيسي لمصلحة مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي خاض تحديات كثيرة من أجل أمن ومستقبل الدولة المصرية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" مصر كان بها شعلة نار في أعقاب أحداث 2011 ".

وأضاف الإعلامي احمد موسى :" عمري ما انسى ما فعله الرئيس السيسي لمصلحة الدولة المصرية، وأنا موقفي واضح وثابت لا يتغير ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي عندما استلم مصر لم تكن في أفضل حال وكان بها تحديات كثيرة ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى:" ما وعد به الرئيس السيسي المصريين نفذه رغم كل التحديات ونفذ الرئيس السيسي المشروعات التنموية الكبرى ومنها القضاء على العشوائيات ".