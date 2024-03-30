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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صدى البلد تقدم التغطية الأوسع.. أحمد موسى: إنجازات السيسي تحتاج آلاف الساعات للحديث عنها

أحمد موسى
أحمد موسى

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن استعدادات تأدية الرئيس السيسي لليمين الدستورية بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" خلال الأيام المقبلة سوف نتحدث عن إنجازات الـ 10 سنوات  الماضية في عهد الرئيس السيسي".

 وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "إنجازات الـ 10 سنوات الماضية تحتاج إلى آلاف الساعات للحديث عنها ".

 وتابع الإعلامي احمد موسى :" صدى البلد ستقدم التغطية الأوسع لإنجازات الرئيس السيسي وحفل تنصيب الرئيس بين جميع القنوات ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" صدى البلد ستعرض إنجازات الرئيس السيسي في صورة تقارير على مدار اليوم ".

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