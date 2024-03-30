صدى البلد تقدم التغطية الأوسع.. أحمد موسى: إنجازات السيسي تحتاج آلاف الساعات للحديث عنها

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن استعدادات تأدية الرئيس السيسي لليمين الدستورية بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" خلال الأيام المقبلة سوف نتحدث عن إنجازات الـ 10 سنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "إنجازات الـ 10 سنوات الماضية تحتاج إلى آلاف الساعات للحديث عنها ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" صدى البلد ستقدم التغطية الأوسع لإنجازات الرئيس السيسي وحفل تنصيب الرئيس بين جميع القنوات ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" صدى البلد ستعرض إنجازات الرئيس السيسي في صورة تقارير على مدار اليوم ".