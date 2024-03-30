تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة الثلاثاء المقبل.. تفاصيل خاصة

قال المهندس حازم الشريف، الباحث الإقتصادي وأحد قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الدولة المصرية على موعد هام في تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء المقبل، لفترة رئاسية جديدة لجني ثمار التنمية والبناء رغم صعوبة الأوضاع الجيوسياسية والإقتصادية على الساحتين العالمية والإقليمية وهي ضاغطة بلا شك على الوضع المحلي.

أضاف " الشريف" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أنه لا يمكن إنكار الجهود التي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته للحكومة التي قامت بعدد من الإجراءات التصحيحية علي الصعيدين الإقتصادي و المؤسسي، لكن مازالت هناك بعض التحديات قائمة وتعيق قطار التنمية الذي أطلقه الرئيس قبل نصف عقد مضي.

أوضح " الشريف" أن الموازنة العامة للدولة تحملت بصورة كبيرة تكاليف تطوير الجهاز الإداري للدولة وميكنة الخدمات المقدمة للجمهور، لكن مع عمليات التطوير لا تزال بعض الجهات الحكومية يحكمها ضوابط الروتين والبيروقراطية والإضرار بمصلحة المواطنين وهو ما يتطلب المزيد من إحكام الرقابة والشفافية والمحاسبة بإعتباره أحد عوائق التنمية الشاملة والمكلفة للإقتصاد القومي و التي تقدر بمليارات الجنيهات.

طالب " الشريف" بضرورة تفعيل لجان التقييم داخل الجهاز الإداري لمعرفة أداء العاملين بالجهاز الحكومي ودمج في مستويات قياس رضاء الجمهور علي أداء الخدمات المقدمة بإعتباره أحد وسائل التطوير الفني والحقيقي .