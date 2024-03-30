عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة الثلاثاء المقبل.. تفاصيل خاصة

حازم الشريف
حازم الشريف

قال المهندس حازم الشريف، الباحث الإقتصادي وأحد قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الدولة المصرية على موعد هام في تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء المقبل، لفترة رئاسية جديدة لجني ثمار التنمية والبناء رغم صعوبة الأوضاع الجيوسياسية والإقتصادية على الساحتين العالمية والإقليمية وهي ضاغطة بلا شك على الوضع المحلي.

أضاف " الشريف" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أنه لا يمكن إنكار الجهود التي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته للحكومة التي قامت بعدد من الإجراءات التصحيحية علي الصعيدين الإقتصادي و المؤسسي، لكن مازالت هناك بعض التحديات قائمة وتعيق قطار التنمية الذي أطلقه الرئيس قبل نصف عقد مضي.

السيسي يوجه بتوفير جميع احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتا لزيادة الإنتاج الزراعي

بتوجيهات الرئيس السيسي.. الصور الأولى لمسجد السيدة زينب بعد تطويره وتجديده

أوضح " الشريف" أن الموازنة العامة للدولة تحملت بصورة كبيرة تكاليف تطوير الجهاز الإداري للدولة وميكنة الخدمات المقدمة للجمهور، لكن مع عمليات التطوير لا تزال بعض الجهات الحكومية يحكمها ضوابط الروتين والبيروقراطية والإضرار بمصلحة المواطنين وهو ما يتطلب المزيد من إحكام الرقابة والشفافية والمحاسبة بإعتباره أحد عوائق التنمية الشاملة والمكلفة للإقتصاد القومي و التي تقدر بمليارات الجنيهات.

طالب " الشريف" بضرورة تفعيل لجان التقييم داخل الجهاز الإداري لمعرفة أداء العاملين بالجهاز الحكومي ودمج في مستويات قياس رضاء الجمهور علي أداء الخدمات المقدمة بإعتباره أحد وسائل التطوير الفني والحقيقي .

الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار مصر الفترة الرئاسية الجديدة الإقتصاد المصرى المهندس حازم الشريف الاقتصاد القومي مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

سبب صادم وراء استبعاد سيد نيمار من قائمة الزمالك أمام فيوتشر

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. صلاة ثاني جمعة في رمضان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

ترشيحاتنا

شبورة على بعض الطرق غدًا.. احذر عند القيادة في هذه المناطق

رئيس جامعة الأزهر يدعو المسلمين لاغتنام فضل العشر الآواخر من رمضان

وفاة والد طارق السيد نجم الزمالك السابق

قناته تعرضت للتهديد.. تفاصيل جديدة بشأن طعن مذيع إيراني في بريطانيا

الدكتور .. أسرة بثينة ضحية الميكروباص الناجية بالشروق تفجر مفاجأة مثيرة

ماذا كان يفعل النبي فى العشر الأواخر من رمضان؟.. اقتدوا سنته لتفوزوا بليلة القدر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير .. أطعمة منتشرة في رمضان تدمر خصوبة الرجال

طريقة عمل الغريبة زي المحلات

مسلسل المداح 4 الحلقة 21 .. حمادة هلال ينتصر على الجنية مليكة

حقيبة هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| سعرها خرافي

فيديو

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ