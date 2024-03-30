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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يوجه بتوفير جميع احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتا لزيادة الإنتاج الزراعي

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال الإجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع نسب تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.

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كما اطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات العمل في مختلف المشروعات الفرعية ذات الصلة، وعلى رأسها مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، ومشروعا المنيا وبني سويف لاستصلاح الأراضي، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقة الداخلة بجنوب مصر، والمنطقة الصناعية واللوجستية بمحور الضبعة بالدلتا الجديدة.

آليات دعم المشروعات

وناقش الاجتماع كذلك آليات دعم تلك المشروعات، وعلى رأسها جهود توفير المياه للري، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب. 

كما تم عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، وتطوير أنظمة الري والميكنة الزراعية.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتوفير جميع احتياجات المشروع، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصباً أساسياً للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي خلال الإجتماع
الرئيس السيسي خلال الإجتماع
الرئيس السيسي خلال الإجتماع
الرئيس السيسي خلال الإجتماع
الرئيس السيسي خلال الإجتماع
الرئيس السيسي خلال الإجتماع
الرئيس السيسي خلال الإجتماع
الرئيس السيسي خلال الإجتماع
السيسي اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني الدكتور بهاء الغنام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة منتجات زراعية

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