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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"أبواب الخير" تقدم الدعم لـ 6 ملايين مواطن من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية

مبادرة أبواب الخير
مبادرة أبواب الخير بشهر رمضان

كَثفَت مبادرة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر، جهودها خلال النصف الأول من شهر رمضان الفضيل، من خلال تقديم العون وكافة أوجه الدعم لأكثر من 6.1 مليون مواطن من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية.

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وفرت مبادرة أبواب الخير كراتين المواد الغذائية الجافة، والتي وصلت لما يقرب من مليون و46 ألف كرتونة، بالإضافة إلى 35 مطبخًا لتحضير الوجبات وتوزيعها يوميًا من خلال المتطوعين في مختلف المحافظات، وموائد للإفطار الجماعي تُقدم فيها آلاف الوجبات يوميًا، ويتم بداخلها الالتزام واتباع إجراءات السلامة والصحة لإعداد الواجبات المقدمة للصائمين واتباع الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير والتعقيم المستمر داخل أماكن تناول الوجبات في موائد إفطار الصائمين، فضلًا عن معارض دكان الفرحة المستمرة في عملها طوال شهر رمضان استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بالتعاون مع شركاء الصندوق من مؤسسات المجتمع المدني ، لتتكامل الجهود في مبادرة أبواب الخير وتشكل أبهى صور التكافل الاجتماعي.

مبادرة أبواب الخير بشهر رمضان

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شهر رمضان المواد الغذائية عيد الفطر المبارك

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