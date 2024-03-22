الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل مهمة عن أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 22 (تابع) الصادر في 21 مارس 2024، قرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا لتحديد أسعار المواد البترولية ومواد الطاقة على رأسها البنزين والسولار.

نصت القرارات في الجريدة الرسمية على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة 22 مارس 2024.

قرار لجنة التسعير التلقائي بشأن أسعار المواد البترولية الجديدة



أوضحت في بيان صادر عن لجنة التسعير التلقائي أن تحريك سعر البنزين والسولار جاء تماشيًا مع الأسعار العالمية وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة، وذكرت اللجنة أن القرار جاء بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.

ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.

وضاعفت الدولة توصيل الغاز للمنازل لتصل إلى اكثر من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، فيما دخل الغاز الطبيعي لـ 81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد.

جاءت الأسعار على النحو الآتي:

- لتر بنزين 80: 11 جنيها

- لتر بنزين 92: 12.5 جنيه

- لتر بنزين 95: 13.5 جنيه

- لتر السولار: 10 جنيهات

- اسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم: 100 جنيه

- متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 6.5 جنيه

- لتر الكيروسين: 10 جنيهات

- طن المازوت لقمائن الطوب والأسمنت: 7500 جنيه

- استمرار طن المازوت للمواد الغذائية: 1500 جنيه

- استمرار طن المازوت للكهرباء: 2500 جنيه

جدير بالذكر أن الحكومة قررت الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية، على أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار بالتسعيرة الجديدة، بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين، مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.